A Giffoni Sei Casali le mamme contro la riapertura

di Monica De Santis

Niente scuola domani mattina per i bambini ed i ragazzi di Giffoni Sei Casali e frazioni. La decisione è stata presa dai genitori, che contrari alla sentenza emessa nella giornata di ieri, che ha di fatto annullato l’ordinanza del Governatore De Luca, hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola. Altissima l’adesione al punto tale che nel plesso delle medie stamattina non dovrebbe presentarsi nessuno studente, mentre dovrebbero rimanere senza alunni anche i plessi della scuola materna e primaria di Prepezzano e Capitignano. Le mamme rivolgono un appello al primo cittadino chiedendo di emanare un’ordinanza sindacale che possa stabilire la chiusura delle scuole fino alla fine del mese, proprio come ha fatto il sindaco di Giffoni Valle Piana.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia