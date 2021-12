A Della Greca assegnata la delega al personale a titolo gratuito

Luigi Della Greca torna a Palazzo di Città. L’ex assessore al Bilancio, dopo la mancata vittoria alle ultime elezioni comunali, entra ufficialmente a fare parte dello staff del sindaco Vincenzo Napoli. A lui la delega al personale, a titolo gratuito in quanto pensionato. Della Greca dovrà dunque occuparsi anche delle relazioni sindacali e dovrà incontrare gli addetti ai lavori dopo il caos dei giorni scorsi. L’ex assessore al Bilancio era tra i super favoriti alla riconferma, da esterno dopo la bocciatura popolare ma la decisione del sindaco di escludere dalla giunta i Progressisti per Salerno lo ha penalizzato. Almeno fino ad ora. Al momento, resta in dubbio la posizione di Felice Marotta, che potrebbe decidere di abbandonare definitivamente Palazzo di Città, dopo una vita in Comune, prima accanto a De Luca e poi a Vincenzo Napoli.

Se Marotta dovesse decidere di lasciare definitivamente Palazzo Guerra Della Greca potrebbe essere un suo degno sostituto. Con la delega al Personale potrebbe anche entrate definitivamente in giunta, tra la schiera di assessori.

Erika Noschese

