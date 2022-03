“A chiacchiere vogliono la pace, ma fomentano la guerra”

I continui proclami alla ricerca della pace tra Mosca e Kiev vengono smentiti dalle azioni del parlamento dell’Unione Europea e del segretario della NATO, che decidono di inviare armi in Ucraina per combattere l’invasore russo. Purtroppo tutto questo non solo non ferma la guerra, ma inasprisce gli animi. Infatti sono state già annunciate ritorsioni da parte della Russia, sia sulle importazioni che sulle esportazioni di materie prime, minacciando addirittura la chiusura del gasdotto Nord Stream 1, condannando di fatto l’Europa a fermare le produzioni industriali e lasciando al freddo milioni di di cittadini. Con l’azione di oggi, i militanti del Movimento Nazionale – la Rete dei Patrioti a Mercato San Severino vogliono puntare il dito contro l’assurdità delle azioni di NATO e UE, che a chiacchiere vogliono la pace ma nei fatti inviano armi per continuare la guerra.

