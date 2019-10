A bordo dello scooter, auto gli taglia la strada: è grave

di Giovanna Naddeo

Continua a lottare per la vita Paolo Apicella, il giovane di 21 anni residente a Matierno, quartiere collinare alle porte del centro cittadino. Il cuore della famiglia Apicella si è fermato a domenica sera q u a n d o , per dinamiche ancora da accertare, s e m b r e – rebbe che un’autovettura abbia tagliato la strada al giovane Paolo, al momento dell’impatto a bordo del suo scooter, nei pressi dell’ingresso della tangenziale di Fratte. I sanitari intervenuti sul posto hanno subito trasferito il giovane Paolo al Ruggi-D’Aragona di Salerno. All’attenzione dei medici, la perforazione di polmone e fegato, e un ematoma al cervello. Nel frattempo, la comunità di Matierno si è stretta alla famiglia. Sui social i messaggi di incoraggiamento degli amici. “Ti conosco da tanto tempo e so che sei una persona forte. Riprenditi presto, Paoletto”. “Forza Paoletto riprenditi che sei un leone. Ti aspettiamo presto”.

