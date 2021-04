A Battipaglia Psi sostiene Antonio Visconti; a Eboli in campo Presutto

di Erika Noschese

A Battipaglia, il Psi sosterrà il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Antonio Visconti mentre ad Eboli sono pronti ad andare da soli, con un candidato alla carica di primo cittadino di stampo socialista. Lo ha annunciato il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, ospite di Tribuna Politica. “Noi abbiamo sollecitato e ottenuto a fatica di poterci confrontare nell’ambito del centrosinistra, secondo uno schema di dialogo e pluralismo che non sempre abbiamo registrato – ha detto il numero uno dei socialisti – A Battipaglia, abbiamo deciso di sostenere – non senza fibrillazioni nella stessa coalizione e nei partiti – la candidatura di Antonio Visconti mentre ad Eboli, una nota dolente: i socialisti hanno un candidato sindaco, Giancarlo Presutto, con 4 liste a suo sostegno mentre Pd e Italia Viva vanno su altri candidati, arriviamo spaccati”. Per il segretario nazionale era infatti necessario discutere, all’interno della coalizione di centrosinistra, di Eboli, Battipaglia e Salerno in contemporanea”. Per Maraio, in questa fase, non è tutto perso ma, ha chiarito, “c’è ancora tempo per trovare una sintesi su Eboli, comune importante che viene da uno scioglimento legato alla vicenda del sindaco Massimo Cariello e a tutta una serie di questione non politiche”. Da qui l’appello all’unità ma, ha aggiunto, “noi intanto il candidato sindaco ce l’abbiamo; a Battipaglia e Salerno ci sono le condizioni per andare uniti mentre su Eboli queste condizioni non si sono create ma mi auguro che si abbia l’intelligenza e l’intuizione di rispettare gli alleati della coalizione”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia