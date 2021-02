A 84 anni “Ninuccio” torna in carcere

di Pina Ferro

Avrebbe trasformato la propria abitazione in un ufficio di una finanziaria “abusiva”. Alba di manette per Giovanni Marandino, alias Ninuccio, 84enne esponente della criminalità organizzata cilentana. L’anxiano boss cutolinano è stato ammanettato, dagli uomini della Guardia di Finanza, con le accuse di usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria, illeciti che commetteva direttamente dalla sua abitazione di Capaccio Paestum in quanto già sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di dimora. Giovanni Marandino è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, già condannata in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso e riconosciuta affiliato alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo.

