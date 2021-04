Loffredo: “Il Governo deve dare la possibilità di riapertura a tutti i locali”

di Monica De Santis

Nel ribadire ancora una volta un grande in bocca al lupo a tutti i commercianti ed artigiani che da domani riapriranno le loro attività, l’assessore alle attività produttive Dario Loffredo lancia anche un appello alla cittadinanza…. “I salernitani hanno già dato grande prova di responsabilità nei mesi scorsi, ora chiedo a tutti di proseguire così, anzì se possibile essere ancora più responsabili per evitare una nuova chiusura e per consentirci di poter far riaprire anche quelle attività che purtroppo devono ancora rimanere chiuse”. L’assessore Loffredo ovviamente sta pensando ai bar e ristoranti e proprio in difesa di queste categorie lancia un appello al Governo… “L’abbiamo detto più volte, ed i giornali l’hanno scritto. Salerno è stato il primo Comune, lo scorso anno, a concedere ai ristoratori e ai bar gli spazi esterni gratuitamente così da non perdere posti a sedere. Questa operazione è ancora in vigore, ma ciò che in questo momento mi preme è chiedere al Governo di rividere la sua decisione. Ci sono molti locali che non hanno la possibilità di sfruttare gli spazi esterni e quindi usufruire dell’occupazione di suolo pubblico gratuitamente. Perchè l’occupazione degli spazi esterni si possono concedere tenendo presente il codice della strada quindi, il Governo o dà delle deroghe particolari, in deroga al codice della strada, oppure mantenendo il giusto distanziamento dia la possibilità ai locali che non hanno spazi esterni o ne hanno pochi di poter far accedere i loro clienti all’interno. Se il Governo non effettuerà questa deroga o modifica al Dpcm si rischierà di penalizzare troppo chi non ha posti a sedere all’esterno”. L’assessore Loffredo torna a parlare anche dei vaccini e sulla necessità di dare la priorità a commercianti, artigiani e operatori turistici… “Appena viene completata la vaccinazione degli ultra ottantenni bisogna iniziare subito con le categorie commerciali e turistiche. Bene ha detto il Governatore De Luca, quando ha annunciato di voler rendere le tre isole campane Covid Free. La sua proposta ha un grande valore, perchè riuscire a rendere subito Covid Free le isole significa un ritorno d’immagine per la nostra Regione senza precedenti, in un periodo come questo. Ma questo lavoro va fatto ora, perchè il comparto turistico deve partire oggi e non domani. E subito dopo, rese le isole Covid Free iniziare la campagna di vaccinazione di tutta la fascia costiera partendo da quella sorrentina, per poi arrivare a quella amalfitana, e poi Salerno e scendere fino al Cilento e al Golfo di Policastro. Questo piano vaccinale è l’unico modo che abbiamo non solo per promozionare il nostro territorio ma anche per far ripartire l’economia”.

