Il comune di impegna ad una riduzione delle imposte locali per i commercianti

di Monica De Santis

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri un incontro, in modalità da remoto tra il Sindaco Vincenzo Napoli e gli Assessori Dario Loffredo (Commercio) e Luigi Della Greca (Tributi) e i rappresentanti delle associazioni del commercio e dell’artigianato. Nel corso dell’incontro si è sviluppato uno scambio di idee e proposte e sono stati condivisi programmi di lavoro ed impegni amministrativi che saranno sviluppati nelle prossime settimane. Da parte del Comune si è provveduto a garantire una riduzione, come già avvenuto nei mesi scorsi, nella misura maggiore possibile delle imposte locali nel rispetto degli equilibri di bilancio e della corretta amministrazione. Ed ancora il potenziamento del personale tecnico ed amministrativo comunale per semplificare le pratiche burocratiche e rendere più celeri gli adempimenti per permessi ed autorizzazioni a carico di imprese ed artigiani. Si è chiesta poi una interlocuzione continua a tutti i livelli istituzionali con i rappresentanti locali per sollecitare un calendario di riapertura in sicurezza di tutte le attività di tutti i settori compatibilmente con andamento pandemico, il pieno sostegno logistico e strutturale alla campagna vaccinale nelle aziende e nei luoghi di lavoro oltre che nei centri Vaccinali già attivati e tramite i medici di base. Programma di manifestazioni ed eventi, compatibili con l’evoluzione della pandemia, che rendano la città ancora più attraente durante la bella stagione. Opere ed infrastrutture, come le nuove spiagge ed i nuovi parcheggi, che migliorano l’accoglienza della città nella prospettiva anche del turismo di prossimità che contraddistinguerà i mesi estivi.

