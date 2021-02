Sul web oltre 10mila omaggi La rabbia di Borrelli

“Abbiamo contato sul web oltre 10mila tra commenti di sostegno e solidarieta’, video celebrativi ed altre forme di omaggio per Raffaele Cutolo,è’ qualcosa di indegno, vergognoso e terrificante. Nessuna vittima innocente di camorra, nessun cittadino o membro delle forze dell’ordine o della magistratura morto per difendere la nostra terra ha ricevuto tanti messaggi di ammirazione e sostegno come sta succedendo per questo boss sanguinario di camorra, questo e’ l’avvilente quadro di una realta’ percepita in maniera distorta e capovolta”. Così in una nota il consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde)

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia