Damiano Cardiello torna in campo per conquistare la fascia tricolore

di Erika Noschese

Scende nuovamente in campo Damiano Cardiello, pronto a conquistare la fascia tricolore. L’ex consigliere di minoranza si presenta come civico, seppur con i valori e gli ideali di centrodestra. Quali sono i punti principali del suo programma elettorale? “Ho l’onore e il piace di avere con me Erasmo Venosi, un professore e un fisico di grandissima qualità che può darci un apporto qualitativo e non quantitativo al programma. Tra i punti principali del mio programma elettorale, lo sviluppo della fascia costiera perché sono 30 anni che i residenti del posto sentono parlare di questa cosa ma noi la metteremo in pratica, rispetto agli annunci da marinaio fatti dai politici in passato usando il pugno duro per ripristinare la legalità e le condizioni di sicurezza e dall’altro uscendo dal sito di interesse comunitario, sviluppando l’intera fascia costiera.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia