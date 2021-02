Covid nelle scuole: genitori contro l’Asl

di Monica De Santis

Due tecnici informatici e due alunni positivi al covid al Liceo Da Vinci di Salerno e un alunno positivo alla scuola elementare Matteo Luciano. In entrambi i casi le classi non sono state poste in quarantena. E’ quanto denunciano i genitori che attraverso i social hanno condiviso i loro pensieri e soprattutto la loro rabbia nei confronti dell’Asl di Salerno accusata di non dare priorità ai casi covid che si registrano nelle scuole di Salerno città, mettendo così in difficoltà i dirigenti scolastici che senza indicazioni precise non possono predisporre la quarantena per chi ha avuto contatti diretti con i contagiati.

