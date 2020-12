Sarà la Musica a salvare il Natale salernitano

di Olga Chieffi

Era atteso il cartellone del massimo cittadino in streaming, dopo che un po’ tutti i teatri, in attesa della sospirata riapertura, hanno offerto al loro pubblico qualche fiore musicale. Domani conferenza di presentazione live, con il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore alla Cultura Tonia Willburger, il Segretario Artistico Antonio Marzullo, dove si andrà anche solo per rimetter piede in un teatro ove la stagione 2020 non è stata di fatto inaugurata. Quindici gli eventi che faranno da colonna sonora a queste feste natalizie dei quali vi diamo un piccolo assaggio. Inaugurazione nel giorno dell’Immacolata con Il maestro di Cappella di Domenico Cimarosa, c o n protagonista il baritono Paolo Bordogna, nei panni del lunatico direttore d’orchestra prima canticchia e poi sbraita, alle prese con musicisti che sbagliano il solfeggio: ma alla fine tutto finisce per il meglio, in un armonico tourbillon, con pillole di saggezza settecentesca per tutte le epoche e per tutte le età.

