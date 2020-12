La Gioielleria Cicalese “Impresa Storica d’Italia”

di Monica De Santis

A Nocera Superiore dal 1898 c’è una gioielleria che anno dopo anno si è saputo conquistare la stima e la fiducia di tutti i suoi clienti. Non solo quelli cittadini, ma anche molti clienti di comuni limitrofi che si recano lì quando hanno bisogno di acquistare un gioiello unico. Stiamo parlando della gioielleria “Cicalese”, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Impresa storica d’Italia” accanto ad aziende come la Fiat e la Falck… “In realtà questo riconoscimento ci è stato attribuito lo scorso mese di febbraio – racconta Michele Cicalese – ma vista la situazione che si stava vivendo abbiamo pensato di attendere in modo da poter organizzare anche una bella festa.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia