“Noi aperti da Decreto, ma mancano i clienti”

La FedercomTur e gli Agenti Immobiliari Associati hanno inviato una nota al presidente del consiglio Conte e al Ministro Patuanelli in merito al “paradosso dell’agente immobiliare” Nella nota si legge che l’articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020, com’è noto, detta per la zona rossa e/o arancione, regole per la mobilità più rigorose per il contenimento del contagio. In particolare l’articolo 2, in base alla lett. a) del comma 4 dell’articolo 2, prevede che “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia