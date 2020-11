A causa della nuova chiusura non riesco a vedere mio figlio

di Monica De Santis

Antonella Lambiase è la mamma di due bellissimi ragazzi, uno dei quali, il 15enne ha un disturbo “Adhd”. Antonella vive a Cava de’ Tirreni assieme alla madre pensionata, dopo che dal nord, dove lavorava come infermiera si è dovuta lincenziare e ritornare nella sua città natale, per garantiere al figlio un’assistenza migliore. Un trasferimento resosi necessario dopo che la scuola che il figlio frequentava non sapendolo gestire aveva contattato i servizi sociali, facendo rinchiudere il ragazzo, allora 12enne in un istituto psichiatrico. Solo grazie all’aiuto di un avvocato metelliano, la donna è riuscita a far uscire il figlio dall’ospedale e a riportarlo a Cava con lei. Ma qui però la situazione non è migliorata

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia