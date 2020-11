La vita e il sapere raccontato nelle opere di Annamaria Panariello

di Monica De Santis

Annamaria Panariello è una vasaia, ceramista, scultrice, pittrice e poetessa di Cava de’ Tirreni. Le sue opere sono state esposte ed apprezzate non solo in Italia, ma anche all’estero. Se si va ad esempio nel Palazzo del Municipio di Brooklyn, negli Stati Uniti, si potrà ammirare un suo quadro dedicato alla Costiera Amalfitana esposto in bella mostra. Tra le tante opere che l’artista realizza, molto apprezzati sono gli alberi di Natale stilizzati da collezione.

