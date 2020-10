Ragazzina delle medie positiva al Covid: salgono a 21 i contagi

Ventuno i cittadini di Baronissi al momento positivi al coronavirus. E’ questo il dato comunicato nel pomeriggio di ieri dal sindaco Gianfranco Valiante. Ventuno casi, dopo che purtroppo un’altra bambina ieri è risultata positiva al Covid -19. S.F. (queste le sue iniziali) dell’anno 2009, frequenta la classe I D della scuola media di Baronissi. Anche lei come gli altri bambini contagiati è da collegarsi al caso dell’istruttore risulato positivo la scorsa settimana. Al momento non si devono effettuare ulteriori controlli sui compagni di classe e sui docenti, in quanto la scuola era già stata chiusa precauzionalmente con ordinanza sindacale, firmata settimana scorsa proprio dal sindaco Valiante. S.F. sta benissimo, con la propria famiglia e’ in isolamento domiciliare. Sempre il primo cittadino di Baronissi ha fatto sapere che i tamponi processati agli altri 34 suoi concittadini sono risultati tutti negativi.

