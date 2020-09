Contestazione a Lotito, i tifosi regalano 150 palloni

Termina 1-1 la sgambatura di allenamento allo Stadio Arechi tra Salernitana e Francavilla. I gol nel primo tempo sono stati firmati da Gyomber all’11 e da Caporale al 18’. La partita è stata sospesa per qualche minuti a causa di una contestazione da parte dei tifosi della Salernitana nei confronti del patron Claudio Lotito. Durante la gara sono stati lanciati in campo 150 palloni ed è stato esposto uno striscione polemico: “Eccoli i tuoi palloni vattene fuori dai cog….i”.

alla frase più volte pronunciata dal co patron granata che, quando è stato criticato dai tifosi per i cinque anni anonimi di serie B, ha sempre risposto ricordando che al suo arrivo a Salerno non c’erano neppure i palloni.

Oggi la risposta di una parte della tifoseria in aperta contestazione con l’attuale compagine societaria

Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo attonito dei calciatori in campo e di mister Castori

