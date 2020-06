Musica è: VINCENZO AMODIO

La musica è l’unica lingua internazionale compresa in tutto il mondo è la vera libertà dell’anima ti rende liberi di amare di volare. Le più belle canzoni italiane hanno accompagnato la mia clausura da Rose rosse per te di Massimo Ranieri ad, Acqua azzurra acqua Chiara di Lucio Battisti, fino a Cuore matto di Little Tony

Vincenzo Amodio

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia