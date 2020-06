Musica è: Monica Pezzano

La musica per me é un messaggio universale di sentimenti umani come amore, gioia, dolore, é colei che unisce tutti senza differenziazione sociale e culturale, attraversando secoli di storia fino ad oggi restando immutabile nel tempo. In questo periodo di pandemia ho ascoltato di tutto dal classico alla musica moderna, sembrerà scontato ma l’Inno di Mameli ha assunto una nuova funzione, quella di coesione forza e coraggio e di orgoglio di essere italiano senza distinzione tra Nord e Sud, se la musica ha dato tutto ciò significa che é in grado di dare ancora tanto altro basta sapere nel nostro piccolo coglierne il senso. I miei brani spaziano dalla prima sonata di Bach per violino solo (Adagio), passando alla musica di Morricone nota a tutti “La vita é bella” e il Libertango energico di Astor Piazzolla.

Monica Pezzano (Musicista)

