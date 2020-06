Blitz antidroga nel Salernitano, 38 arresti

Importante e vasta operazione antidroga in atto da parte dei carabinieri nel Salernitano. Il blitz ha interessato la provincia di Salerno ma anche di Cosenza e Trento che su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 38 soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione ha visto l’intervento dei carabinieri del comando provinciale di Salerno con il supporto del 7° nucleo elicotteri di Pontecagnano e del nucleo cinofili di Sarno. I particolari in una conferenza stampa in tarda mattinata.

