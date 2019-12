Inaugurazione aula ludico-motoria alla scuola Vicinanza di Salerno

“Libertà” è la parola pronunciata spontaneamente dalla prima bambina appena ha visto la nuova aula. Un’esclamazione di gioia che dice tutto sull’importanza del nuovo spazio dedicato ai più piccoli. Inaugurata stamane l’aula ludico-motoria per la scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo Vicinanza di Salerno. Un luogo che consente di aumentare le attività e di migliorare la formazione riservata ai bambini fino ai 6 anni.

Gli arredi e le attrezzature dell’aula ludico-motoria sono state donate dal Rotary Club Salerno Est. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Eva Avossa, l’onorevole Piero De Luca e il presidente del Rotary Club Salerno Est Carmine Nobile.

“Finalmente uno spazio moderno per gli alunni della fascia 3-6 anni, pieno di colori, di attività, di spazi liberi e strutturati per giocare e divertirsi accompagnati da suoni e video dedicati ai più piccoli grazie alla LIM in dotazione” dichiara Sabrina Rega, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Vicinanza-Pirro. “Ringraziamo il Rotary Club Salerno Est per la disponibilità dimostrata attrezzando lo spazio ludico e per l’attenzione riservata in tutte le fasi della realizzazione del progetto”.

“Su richiesta della dirigente Rega abbiamo realizzato l’aula ludico-motoria, adatta anche ai bambini diversamente abili, con percorsi didattici per sviluppare le capacità dei bambini” afferma Carmine Nobile, presidente del Rotary Club Salerno Est. Faccio un plauso ai soci del Rotary Club Salerno Est Antonio Vairo, ideatore del progetto, e Camillo De Felice e poi agli architetti Eugenio Autieri, Marco Di Niola e Giuseppe Morrone che hanno coordinato i lavori”.

Domani mattina, sabato 14 dicembre, nei due plessi dell’Istituto Comprensivo Vicinanza-Pirro si svolgerà l’Open Day. Porte aperte dalle ore 9:30 alle 12:30 presso l’istituto “Pirro” di via Fieravecchia n.22 (scuola secondaria di primo grado) e dalle ore 10:30 alle 13 presso l’istituto “Vicinanza” di corso Vittorio Emanuele n.153 (scuola primaria e scuola dell’infanzia).

