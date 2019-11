Pagani, si vota in primavera

Alberico Gambino non è più sindaco di Pagani La sentenza che accerta la decadenza è passata in giudicato. La Prefettura di Salerno nella giornata di oggi, ha preso atto della decadenza del sindaco, avviando le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di Pagani. Fino a nuove elezioni, che si terranno in primavera, la guida del comune di Pagani, sarà affidata al vicesindaco Annarosa Sessa.

