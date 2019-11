Pallacanestro Salerno, ancora un successo

Continua il momento positivo per la Pallacanestro Salerno che nella sfida interna contro Il Globo Isernia basket anella la seconda vittoria ufficiale del girone. 84-76 e una gran prestazione dei gialloblu che per gran parte della gara dominano su tutti i lati del campo raggiungendo anche il +20 di vantaggio. Ultimo quarto di stampo Molisano con gli avversari che rimontano fino al -3 salvo poi arrendersi ad una tripla nel finale di Salvatore che chiude la gara. Nulla di cui lamentarsi per coach Menduto che elogia i suoi: “Abbiamo disputato sicuramente un’ottima gara. Una delle cose su cui dobbiamo migliorare è gestire il vantaggio. Era fisiologico che una squadra come isernia ritornasse sotto con un moto d’orgoglio dati i 20 punti di svantaggio. La prestazione solida sopperisce anche agli errori arbitrali, riuscendo ad andare oltre a queste cose. Stiamo facendo un percorso di crescita e siamo solo all’inizio. Grazie al rientro di Kochev abbiamo cambiato marcia, abbiamo tante cose su cui lavorare nonostante le due vittorie migliorino il morale. Sono concentrato solo sulla prossima partita in cui ci aspetta un derby di grande intensità”. Il derby per l’appunto che domenica prossima 17 novembre vedrà la sfida in casa del Basket Bellizzi alle ore 18:00, in cerca della terza vittoria consecutiva in questo girone di C gold.

