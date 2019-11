Salerno: scossa di terremoto avvertita in città, nessun danno

Intorno alle 16.26 scossa di terremoto avvertita a Salerno. Soprattutto ai piani alti la scossa è stata avvertita. Non si segnalano danni. Non si conosce ancora l’epicentro. La scossa è stata avvertita non solo a Salerno ma anche in provincia. Segnalazioni arrivano da Bellizzi, Pontecagnano, Battipaglia, Agropoli ed in altri comuni del Cilento. Anche nella Vallde dell’Irno, a Baronissi e Mercato San Severino segnalazioni. Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: Golfo di Salerno (Salerno),Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. L’epicentro a Capaccio.

