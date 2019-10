Spaccio alla Villa comunale di Battipaglia, ub

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Investigativa del Commissariato P.S. di Battipaglia, a seguito di pregresse e mirate attività, all’interno della locale villa comunale di via Domodossola, ha sottoposto a controllo P. E. di anni 18 e un ragazzo di anni 17, entrambi del posto e con pregiudizi di polizia. Nella circostanza i due entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 11 grammi di droga suddivisa e già avvolte in carta cellophane, pronta per essere ceduta al dettaglio. Inoltre, il minore aveva la disponibilità di una somma di denaro che, per il valore nominale delle banconote, è stata ritenuta compendio dell’attività delinquenziale. Per tali motivi, P. E. è stato tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Fuorni – Salerno mentre il minore è stato deferito alla competente Procura della Repubblica.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia