Una donna di 53 anni è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione in Via Enrico Moscati a Salerno. Ancora da chiarire le cause del decesso su cui stanno indagando le forze dell’ordine presenti sul posto. Sul luogo anche le ambulanze del VoPi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Resta il mistero su quanto avvenuto. Gli inquirenti indagano a 360 gradi senza escludere nessuna pista: dal malore all’omicidio. Il decesso risalirebbe alla giornata di ieri ma solo oggi è scattata l’allarme dato da alcuni parenti che non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna. Le forze dell’ordine stanno ascoltando anche il marito della donna per avere una sua versione dei fatti.

