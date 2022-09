800 anni dalla presenza di San Francesco: Agropoli ospiterà l’Anno Giubilare

di Arturo Calabrese

Agropoli ospiterà l’Anno Giubilare Francescano per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Un importante riconoscimento da parte del Vaticano che arriva per la chiesa agropolese dedicata al Santo di Assisi. «San Francesco e Agropoli sono legati dalla storia – dice il parroco Don Carlo Pisani – 800 anni fa, Francesco passò per questa cittadina e si rifugiò sullo scoglio che venne a lui poi dedicato dal quale tradizione vuole parlò ai pesci. Ho dunque fatto richiesta al Vescovo di Vallo della Lucania monsignor Ciro Miniero e attraverso di lui alla Penitenzieria Apostolica di indire uno speciale anno giubilare francescano, dal 17 settembre prossimo al 4 ottobre del 2023. Il cardinale Mauro Piacenza, a nome di Papa Francesco, ha concesso questo speciale anno – annuncia il parroco – che per tutto questo arco temporale, presso la Chiesa San Francesco, sarà possibile lucrare la santa indulgenza plenaria quotidiana, per sé stessi o per un defunto».

L’amministrazione

L’annuncio è avvenuto durante una conferenza stampa, magistralmente moderata dal giornalista Vito Rizzo, tenutasi presso l’aula consiliare del comune di Agropoli. Ad essa ha partecipato anche l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, il quale ha annunciato che Palazzo di Città sarà vicino alle celebrazioni: «da cristiano quale sono – sottolinea un pio primo cittadino – sono contento che Agropoli ospiti questo Anno Giubilare. Il turismo religioso che ne verrà sarà un ulteriore momento di crescita per la nostra città». Spinti da un atto di fede, anche gli assessori, tutti presenti, hanno detto la loro, promettendo impegno da parte della cosa pubblica. La promessa più importante è arrivata dall’assessore Giuseppe Di Filippo e riguarda l’enorme statua che raffigura il santo e che domina Agropoli: «È nostro impegno, dopo anni di incuria, riprenderla e rivalutare l’intera area per incentivare ancor di più la presenza turistica in città».

Celebrazioni e logo

«Il logo dell’Anno Giubilare – spiega ancora Don Carlo Pisani – rappresenta lo scoglio dal quale Francesco avrebbe predicato ai pesci dopo aver subito il rifiuto da parte degli abitanti del borgo. Una leggenda afferma che esso non viene mai superato dalle onde del mare. Sovrastato dalla croce – aggiunge alla descrizione – ai suoi piedi troviamo lo stemma dell’Ordine Francescano, le braccia incrociate di Cristo e di Francesco. Tra le onde, campeggia l’800 mentre il limite superiore del logo troviamo questo motto in lingua latina “Surgo del fluctibus maris”. E cioè “lo scoglio sorge dai flutti del mare”. Per quanto riguarda gli eventi – conclude – accanto ai momenti liturgici ci saranno anche delle proposte formative, dalle catechesi, curate dall’istituendo Terz’Ordine e da una specifica commissione parrocchiale, a quelli di carattere culturale, in senso più ampio e saranno rivelate nei prossimi giorni». La porta santa dell’Anno Giubilare sarà quella della chiesa di San Francesco e sarà simbolicamente aperta dal vescovo il 17 settembre prossimo.

