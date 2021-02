6 alunni positivi, altri 15 in quarantena con 17 docenti, chiuse tre sedi del Virtuoso

di Monica De Santis

Tornano ad aumentare i positivi a Salerno città. 62 quelli registrati nella giornata di martedì e si continuano a riscontrare anche casi covid tra alunni e docenti. Nella giornata di ieri a seguito della notizia, ricevuta nel tardo pomeriggio, della positività al Covid di alcuni alunni dell’Istituto Professionale Roberto Virtuoso, anche in considerazione dell’obbligo di quarantena cui sono sottoposti diversi altri studenti e numerosi docenti, sentita l’Asl il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico da domani, giovedì 25 febbraio, e per i successivi 14 giorni (fino al prossimo 10 marzo). Nello specifico sono risultati positivi 6 alunni negli ultimi cinque giorni ed ancora sono stati messi in quarantena obbligatoria dall’Asl altri 15 studenti e 17 docenti.

