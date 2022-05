58enne ubriaco picchia la moglie 47enne e finisce a giudizio

Accolto il giudizio immediato, 58enne di Nocera Inferiore va processo per maltrattamenti durati anni e sotto l’effetto dell’alcol nei confronti della ex compagna, una donna (47 anni) originaria di Pagani. I fatti contestati vanno dal 2018 al 2020. L’indagine era partita dopo una serie di denunce sporte nei confronti del marito violento e spesso ubriaco. L’uomo avrebbe insultato e ingiuriato la donna ed avrebbe aggredito la compagna a più riprese, anche minacciandola con armi improprie. Quelle sofferenze patite dalla vittima sono datate 2018 e sarebbero terminate solo un paio di anni fa quando la vittima, tramite alcuni amici e familiari ebbe il coraggio di sporgere denuncia. L’episodio limite arrivò proprio nella primavera del 2020 quando l’uomo, rientrato in casa ancora una volta visibilmente alterato da alcolici, iniziò ad inveire contro la donna per un banalissimo motivo, ovvero quello che la vittima non era riuscita ad aprire immediatamente la porta quando lui- seppur munito di chiavi- aveva bussato per rincasare. Fu strattonata, presa per i capelli e poi con un braccio e quindi scaraventata a terra. Aprì la porta e scappò via. Trovò un familiare che la ospitò e il giorno seguente, dopo essersi consultata con un’amica, denunciò ‘ai carabinieri quanto aveva subito per due lunghi anni. Ora il giudizio immediato, che partirà a fine giugno, a carico del 58enne che nel frattempo ha cambiato città trasferendosi nel nord Italia.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia