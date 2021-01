4 positivi tra i migranti sbarcati a Salerno

Tra i 26 iracheni sbarcati a Salerno ci sarebbero 4 postivi, tra cui due minori. Probabile che emergano nuovi casi nelle prossime ore: sono rimasti chiusi per giorni in un ambiente angusto e non arieggiato. Chi non risulterà contagiato dopo l’isolamento obbligatorio dovrà comunque fare rientro in patria.

