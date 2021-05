36 punti in 14 gare: è un Napoli da Champions

di Giuseppe Vitolo

NAPOLI – Ancora un piccolo sforzo. Una vittoria al “Maradona” per annichilire i tentativi di rimonta della Juventus e portare a casa quello che in incipit rappresentava il risultato minimo stagionale, ma che con il passare delle settimane è divenuto un vero e proprio traguardo. Il Napoli di Rino Gattuso è a tre punti dalla qualificazione alla tanto agognata zona Champions: un’impresa sportiva che può modificare progetti e ambizioni della compagine partenopea, nell’ottica di una prossima stagione da programmare come quella del definitivo rilancio. La sfida di domenica all’Hellas Verona rappresenta il crocevia di un’annata partita con l’acceleratore pigiato e che è andata man mano affievolendosi, in virtù di una ripetuta serie di infortuni che hanno minato l’andamento della rosa nel trimestre dicembre-febbraio. Proprio in occasione della gara d’andata al “Bentegodi”, la possibile rottura del rapporto tra De Laurentiis e Gattuso: l’indolenza del patron, le uscite a vuoto di Rino, le telefonate – mai smentite o confermate – a Maurizio Sarri. Corsi e ricorsi storici…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia