3-0 a tavolino, atteso oggi il verdetto

Dovrebbe arrivare oggi la decisione del giudice sportivo di serie B in merito al risultato, messo in prima istanza sub iudice, relativo a Salernitana-Reggiana. Com’è noto gli emiliani non si presentarono all’Arechi a causa dei numerosi contagi che decimarono la squadra.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia