27 i bimbi in carcere, tre a Salerno

Ancora bimbi in carcere, dopo tanti appelli e impegni non mantenuti. Sono 27 i piccoli che vivono dietro le sbarre con le loro mamme, secondo i dati del ministero della Giustizia aggiornati al 28 febbraio scorso. Sono sparpagliati in otto istituti diversi, anche se il gruppo piu’ consistente, otto, e’ tutto nell’Icam (istituto a custodia attenuata) di Lauro in Campania. Cinque sono a Roma , a Rebibbia Femminile. Quattro in un altro Icam quello della Giudecca di Venezia.Tre nell’Icam di Torino e altrettanti nel carcere di Salerno, due a Bollate, e uno ciascuno nei penitenziari di Lecce e Foggia. Le mamme in carcere con figli al seguito sono 25: 11 sono italiane e 14 straniere.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia