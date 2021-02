13 studenti positivi e 37 in quarantena Napoli costretto a chiudere il De Sanctis

di Monica De Santis

Dopo i tre plessi del Virtuoso, chiusi mercoledì per i troppi casi covid tra alunni e docenti, nella giornata di ieri il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha stabilito la chiusura del liceo classico e scientifico Francesco De Sanctis. Anche in questo caso ad informare il sindaco e l’asl dei numerosi casi di positività è stata la dirigente scolastica Cinzia Lucia Guida, che ha comunicato la positività di n. 12 alunni, la quarantena di n. 2 classi e un congruo numero di alunni che ha avuto contatti familiari con positivi o contatti stretti con positivi, oltre ad alunni in attesa dell’esito del tampone e un numero elevato di alunni che si assenta costantemente per paura di contagio. Presso il Liceo Statale F. De Sanctis di Salerno a tutt’oggi sono stati registrati 13(tredici) casi di allievi positivi al Covid _19 in un arco temporale di gg. 24 con picco tra il giorno 9 e il giorno 11 in cui si sono registrati ben 6(sei) casi.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

