13 nuotatori di fondo colti da ipotermia

Assistenza e soccorso in mare, due interventi effettuati dalla Guardia Costiera di Salerno nel pomeriggio e nella serata di venerdì, uno tra Vietri e Cetara ed il secondo ad Agropoli. Il primo intervento, è avvenuto intorno alle 18.30, quando tredici atleti, dei circa 350 impegnati in una gara di nuoto di fondo tra Vietri sul Mare e Cetara, si sono trovati in difficoltà perchè colti da ipotermia lieve. La sala operativa ha inviato due motovedette sul campo di gara e ha allertato due ambulanze al molo Manfredi di Salerno dove sono state prestate le prime cure mediche. Grazie anche all’ausilio di un gommone della Protezione civile ‘Santa Maria delle Grazie’ presente in zona, le 13 persone soccorse sono risultate in buone condizioni di salute e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il secondo intervento, intorno alle 21.45, quando alla sala operativa è stata segnalata, da parte di un’agenzia marittima, la necessità di effettuare una ‘medical evacuation’ da una nave in navigazione a circa 14 miglia dal porto di Agropoli per un membro dell’equipaggio colto da infarto. Sotto il coordinamento della Direzione marittima di Napoli, la nave e’ stata indirizzata verso il vicino porto di Agropoli per il successivo trasbordo su un’unità della Guardia di Costiera con personale medico del 118 presente a bordo. Poi, la persona colpita da malore, che al momento del trasbordo era cosciente e in condizioni di salute stabili, è stata trasferita all’ospedale di Vallo della Lucania per le cure del caso.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia