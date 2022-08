Bronn è arrivato a Salerno, è il rinforzo per la difesa granata

La Salernitana ha chiuso una nuova operazione di mercato. Dopo Tonny Vilhenae Candreva , nella giornata di oggi sarà ufficializzato l’ingaggio del difensore franco-tunisino Dylan Bronn proveniente dal Metz. Il calciatore classe 1995 in serata è arrivato a Salerno ed ha cenato con il direttore sportivo Morgan De Sanctis in un noto ristorante di Via Generale Clark.

