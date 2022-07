Confartigianato presenta EUlab – Itinerari Formativi

di Monica De Santis

E’ il comune di Pontecagnano – Faiano ad ospitare la prima tappa di EUlab – Itinerari Formativi, che ha preso il via ieri e si concluderà domani. Il Comune picentino è stato individuato come topic su cui incentrare le varie attività il settore agrifood. Il tutto inserito nell’ambito dell’evento rivolto a giovani e imprese, che intende stabilire una relazione salda e duratura con il territorio in cui opera, promuovendo lo sviluppo imprenditoriale, l’innovazione e la formazione. L’iniziativa si sviluppa intorno a due progetti europei di cui Confartigianato Imprese Salerno è beneficiaria: Dare-Day One Alliance for Employement e Eukraine-women UptaKing ruRAl business. Il primo è dedicato al rafforzamento dell’imprenditoria giovanile e alla pianificazione della carriera dei giovani attraverso l’offerta di percorsi formativi gratuiti; il secondo si focalizza sulla promozione dell’imprenditoria femminile nelle zone rurali attraverso l’organizzazione di workshops, attività formative e scambi imprenditoriali nel settore agrifood per gli stakeholder territoriali e le Business Support Organization della delegazione ucraina in visita a Salerno. “Nonostante la particolare situazione politica abbia avuto ripercussioni sulla nostra quotidianità, le attività del progetto, grazie a tutto lo staff Confartigianato, sono continuate a ritmo serrato. Siamo felici di ospitare qui a Salerno la delegazione ucraina: siamo certi che il programma della loro visita alle aziende locali e i job meetings pianificati potranno essere forieri di confronto produttivo in ottica di sviluppo ed internazionalizzazione”, le dichiarazioni del Presidente Confartigianato Franco Risi. Il 14 luglio, ultimo giorno dell’evento, si terrà presso la Biblioteca civica Alfonso Gatto, in Via Lucania a Pontecagnano Faiano, il convegno “Territori e Innovazione” a cui interverranno Rosa Lembo, Assessore Comune di Pontecagnano Faiano, Maurizio Petracca, Consigliere Regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse Comunitarie e Statali per lo per lo Sviluppo, Raffaele Risi, Presidente del Cluster AgriFood Campania, Angela Pisacane, Presidente Copagri Campania, e Benedetta Esposito, Rural Hack Università Federico II di Napoli. Il convegno intende avviare una discussione sull’impatto che i processi di sviluppo, relativi all’imprenditorialità femminile nel settore agrifood, possono generare nelle aree rurali in termini di innovazione e di risultati socio-economici e culturali. “Ritorniamo su un’iniziativa importante dal punto di vista della formazione e dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In un momento di grande incertezza, pensare al futuro e programmarlo con raziocinio è necessario ed auspicabile. Come Amministrazione Comunale, restiamo al fianco delle nuove generazioni e le sosteniamo nella individuazione di offerte ed opportunità che possano consentire crescita individuale e sviluppo collettivo”, ha dichiarato l’Assessore alla Formazione Rosa Lembo. “Il connubio fra il nostro ente, le associazioni di categoria -nello specifico Confartigianato Imprese Salerno che sentitamente ringrazio nella persona del Presidente Franco Risi- e le aziende del territorio conferma il suo successo e la sua ragion d’essere. Non possiamo che condividere tali iniziative e progetti soprattutto allorquando sono finalizzati a supportare i giovani nella ricerca di lavoro. Importante, infine, l’opportunità di colloqui con le dirigenze delle attività e l’incontro con una delegazione di donne ucraine, a cui presenteremo con orgoglio una città fiorente e produttiva nel mondo dell’agrifood”, ha confermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.

