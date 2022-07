Nicola Paladino: “Il Forum è uno strumento fondamentale per aggregare”

di Luca Capacchione

Nicola Paladino, 22 anni, eletto con 107 preferenze, è studente di Giurisprudenza e fondatore del Movimento Giovani Battipagliesi. A spingerlo alla candidatura la voglia di mettersi in gioco per migliorare la città.

Nicola, quanto è importante e da dove nasce la tua candidatura?

La mia candidatura nasce da un presupposto: il Forum dei Giovani è uno strumento fondamentale per creare aggregazione – che in città manca da tanto, soprattutto nel weekend – e per riavvicinare i giovani alla politica e alla cosa pubblica. La mia candidatura nasce per rappresentare i miei sostenitori, ma anche per fare scuola politica sul campo. Chi in futuro vorrà proseguire con appuntamenti elettorali più importanti qui può imparare già a conoscere il funzionamento della macchina amministrativa.

In questo percorso non sei solo. Pochi mesi fa hai fondato un movimento giovanile. Qual è stato il sostegno che ti ha portato?

Quasi un anno fa, nel novembre 2021, ho fondato il Movimento Giovani Battipagliesi. All’inizio è stato difficile aggregare perché vi è un generale disinteresse giovanile nei confronti della cosa pubblica e dell’associazionismo in generale. Siamo partiti da zero con il gruppo, con pochi elementi, poi con le attività proposte si è creato un interessamento sempre più ampio e oggi conta oltre venti membri stabili. La politica giovanile è al centro del nostro impegno e abbiamo ottenuto anche altri eletti – oltre me – nel consiglio del Forum. La nostra unità e la nostra compattezza, senza individualismi, ci ha portato ad essere sempre più uniti, tant’è che durante lo spoglio uno di noi era in bilico e abbiamo fatto squadra con lui affinché sentisse il nostro sostegno. Anche quando si discute, quando non si è d’accordo, troviamo sempre la quadra e con queste elezioni lo abbiamo ampiamente dimostrato.

Quale sarà il vostro primo impegno nel Forum?

La prima idea è quella di creare uno Sportello Giovani, affinché – anche telematicamente – fosse possibile ascoltare tutti per portare all’attenzione delle istituzioni i bisogni dei singoli giovani e dei quartieri. La nostra intenzione è di creare un legame con tutte le parti politiche sedute in consiglio comunale, in modo da rendere effettive quelle che sono le necessità di tutti i ragazzi della città. Vogliamo creare un evento estivo, magari in un’area verde, dando la possibilità ai giovani di rimanere a Battipaglia e vivere sport, cultura, cinema e musica senza andare necessariamente altrove. Stileremo un programma, come già fatto con il nostro Movimento, di eventi a breve e lungo termine, in modo da ambire a qualcosa di molto importante da portare nella nostra città.

