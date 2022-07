Un’estate da 100 e più eventi per Paestum

di Monica De Santis

100 e più eventi in due mesi e mezzo. E’ questa la sintesi perfetta dell’estate di Capaccio - Paestum, la città dei Templi, la città del sindaco Franco Alfieri, la città che ha puntato tutto sulla cultura e lo spettacolo per richiamare turisti e rilanciare anche il turismo di vicinato. 100 e più eventi, racchiusi in un cartellone che lo stesso primo cittadino ha presentato in questi giorni. 100 e più eventi dislocati in vari punti della cittadina cilentana. L’amministrazione comunale, quella guidata dal sindaco Franco Alfieri, a differenza di altre amministrazioni comunali, ha organizzato, supportato e promosso la realizzazione di eventi pensati per tutti i gusti e le fasce d’età e distribuiti per l’intero territorio comunale. Una città viva, anzi vivissima Paestum che sta raccogliendo i frutti del lavoro fatto nei mesi precedenti e che è destinata a diventare meta preferita per chi vuol godere di un po’ di mare, di un po’ di fresco, di un luogo dove la storia la fa da padrona e dove la sera ci si può godere un bellissimo spettacolo. La Clouds Arena, il palco sospeso allestito nel centro storico di Capaccio Capoluogo, il lungomare di località Laura, il Tempio di Nettuno nell’area archeologica, la piazzetta Basilica di Paestum e l’ex Tabacchificio di Cafasso sono solo alcuni dei luoghi che ospiteranno le iniziative in programma. E si perchè a Paestum le location per ospitare gli eventi ci sono ed altre sono state realizzate proprio per dar vita a questo programma così ricco ed intenso. Dopo una lunga e articolata operazione di raccordo, oltre che di organizzazione, a opera dell’Ufficio Turismo. Almeno un evento al giorno per i mesi di luglio e agosto, con iniziative in programma anche a settembre. Si spazia dalla poesia al teatro, dalla lettura (con la presentazione di diversi libri) alla danza, dal cinema allo spettacolo con i burattini, con un’attenzione importante, dunque, anche per le famiglie e i bambini. E poi tanta musica: classica, d’autore, jazz, pop, napoletana. Diversi i luoghi individuati per lo svolgimento delle manifestazioni: oltre alla Clouds Arena, al palco sospeso di piazza Tempone, all’ex Tabacchificio, all’area archeologica e alla piazzetta Basilica di Paestum, eventi sono in programma anche sul nuovo lungomare, nel borgo Gromola, al convento di Sant’Antonio, ai santuari della Madonna del Granato e del Getsemani, nello Spazio Tanza e nel centro storico del Capoluogo. Oltre agli appuntamenti già noti del MaCo Festival e del Coca Cola Summer Festival, con esibizioni di artisti di fama nazionale e internazionale, diversi sono gli eventi rilevanti in programma: il Festival dell’Essere, la XXVII edizione del premio internazionale di poesia Poseidonia-Paestum, le serate finali di School Movie, le rappresentazioni teatrali del Teatro pubblico campano. Tra gli ospiti, Geoff Westley, Peppe Servillo, Sergio Rubini, Franco Arminio, Marcello Veneziani, Vittorio Sgarbi e Napoleone, il giovane cantante di Capaccio Paestum che sta spopolando in Italia. “La tappa del Premio Strega ai piedi del Tempio di Nettuno e il grande successo del concerto di Blanco nella Clouds Arena sono soltanto l’inizio di un’estate che a Capaccio Paestum sarà ricca di eventi di ogni genere – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Sinergia tra le istituzioni e collaborazione tra pubblico e privato sono solo alcuni degli elementi alla base del calendario di eventi che quest’anno abbiamo voluto realizzare. Ringrazio le numerose e diverse associazioni che, ognuna nel suo ambito, hanno dato e daranno il loro contributo per l’allestimento e la realizzazione di un’estate ricca e variegata. Le proposte arrivate e accolte sono numerosissime, e ancora continuano ad arrivare. La nostra amministrazione ha assicurato e continuerà ad assicurare un supporto concreto e sicuro a ogni valida iniziativa. Insieme – continua Alfieri – con determinazione e passione, abbiamo messo su un cartellone attento ai diversi gusti e alle differenti fasce d’età e abbiamo distribuito le iniziative sull’intero territorio. Un lavoro complesso e articolato, ma necessario per una Città, quale Capaccio Paestum, turistica e sede di un sito che è patrimonio Unesco”. Il taglio del nastro c’è stato lo scorso 1 luglio con il Premio Strega, poi ancora il concerto di Blanco e quello di Anamena, fino ad arrivare ad oggi con alle 21:30 presso il palco sospeso di Capaccio con Kharkiv Chamber Orchestra in concerto. Domani, invece nel Borgo di Gromola, Note In Vacanza Cilento wind quintet in concerto. Sempre domani, nella piazzetta della Basilica Franco Arminio L’Empatismo. Due gli appuntamenti in programma il giorno 8, il primo presso il Palco Sospeso con lo spettacolo musicale del Maestro A. Cascone ed il secondo in piazza della Basilica con la I° Rassegna Concertistica che vedrà come ospiti il Trio Opera Viwa. Tre gli appuntamenti previsti per sabato 9 luglio. Il primo presso il Palco Sospeso con il concerto di Michele Pecora, il secondo presso il Tempio di Nettuno con il Premio Internazionale di Poesia, ed il terzo sul Lungomare della Laura con lo spettacolo musicale dell’associazione Aurora. Si prosegue domenica 10 luglio con un altro appuntamento della prima rassegna concertistica presso lo Spazio Tanza. Lunedì 11 luglio in piazza della Basilica appuntamento con il Festival della poesia sociale. Martedì 12 e mercoledì 13 tra l’ex tabacchificio ed il Tempio di Nettuno la decima edizione di Cinedù School Movie. Giovedì 14 luglio presso il Palco Sospeso ci sarà il concerto di Napoleone. Tre gli appuntamenti per venerdì 15. Il primo è con Fiorello (serata di beneficenza) presso la Clouds Arena, il secondo presso il Palco Sospeso con la compagnia Teatro Instabile ed il terzo in piazza della Basilica con il Festival dell’Essere. Sabato 16 presso la Clouds Arena, di scena ancora Rosario Fiorello. Tutti gli altri appuntamenti si possono trovare sul sito del Comune di Capaccio - Paestum

