Oltre 90 chili di rifiuti raccolti sulla spiaggia di via Allende

di Monica De Santis

In 28 si sono ritrovati ieri mattina sulla spiaggia di via Allende. Sono giovani volontari appartenenti ai gruppi “Voglio un mondo pulito”, “Retake Salerno”, “MçNënyå”, “Udicon Campania”, “Gruppo scout reparto Salerno 3”, “Salerno Mia”, che armati di sacchetti, guanti e palette hanno raccolto tutto ciò che i soliti incivili lasciano ed anche quello che la marea riporta a riva. Un lavoro non da poco visto il risultato finale. 93,7 chili di rifiuti, che sono stati accuratamenti separati e differenziati per tipologia. Nello specifico i giovani e volenterosi volonari hanno raccolto 70,9 chili di indifferenziato, 16,9 chili di plastica, 2,1 chili di vetro, 2,5 chili di metalli, 0,1 chili di chicche di sigarette e 1,2 chili di raee. Un plauso va ai 28 partecipanti all’iniziativa, che ancora una volta si sono adoperati per rendere pulite le spiagge libere della città, che purtroppo non sempre vengono curate da chi di dovere e non sempre vengono preservate dai bagnanti che continuano a lasciare i loro rigiuti ovunque.

