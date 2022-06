Domenica ti porterò a Salerno… vedrai sarà tutta pulita (o forse no)

di Monica De Santis

Multe nel fine settimana per chi sversa i rifiuti in maniera non corretta. Era questo il proclama dell’assessore Massimiliano Natella e del presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet.

Un proclama che ha sortito, pardon, non ha sortito l’effetto deterrente che si voleva. Il perchè? Semplice, perchè soprattutto nei vicoletti del centro storico i controlli non vengono quasi mai effettuati e quindi… via col gettare rifiuti di ogni genere, a questi poi si aggiunge l’erba alta che oramai si trova ovunque ed il gioco è fatto.

Salerno è, pardon, non è, ancora una volta una città pulita, con buona pace dei cittadini che realmente fanno la raccolta differenziata e con buona pace dei turisti che anche ieri hanno potuto ammirare monumenti, bellezze architettoniche e tanta, tanta spazzatura.

