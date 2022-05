Lutto nel commercio salernitano è morto Matteo Coscia “O’ bocciolo”

di Monica De Santis

E’ stato il figlio a dare la notizia della morte di Matteo Coscia, imprenditore ittico di Salerno, deceduto nella giornata di ieri. Conosciuto da tutti con il il soprannome di “O’ bocciolo”, aveva dedicato la sua vita al commercio di prodotti ittici, alla sua famiglia e alla sua grande passione, la batteria. La musica era parte della sua vita, tanto che era tra i fondatori del complesso musicale Rosso e Nero.E’ stato il figlio ad annunciare, come detto la sua morte. E l’ha fatto scrivendo un post commovente e molto sentito, nel quale ha descritto chi era suo padre e l’affetto che li legava. “Mio papà è colui che acquistò 40 anni fa la casa per sua mamma e sua sorella senza chiedere nulla in cambio, mio papà è colui che ha dato sempre sostegno morale ed economico ad i familiari e a gente estranea, mio papà è colui che nella vita non ha mai fatto la scelta più comoda ma ha sempre detto la cosa più giusta per lui, mio papà a vent’anni si è rimboccato le maniche quando ha perso suo padre e nonostante tutto ha aiutato chi aveva bisogno, mio papà si è costruito una famiglia di cinque figli ed ha dedicato la sua vita per noi e mia mamma, mio papà ha lavorato come pescivendolo notte e giorno ed è stato un grande ed onesto lavoratore, mio papà ha avuto una grande passione per la batteria ed è stato un grande batterista con il suo complesso musicale “Rosso e Nero”, mio papà gli bastava un nulla per capire se c’era qualcosa che non andava, mio papà ha un grande cuore. Chiudevamo le nostre telefonate sempre con un tuo “ciao a papà”. Ti ho voluto veramente bene ma tu in confronto mi hai dato molto di più ciao papà adesso aiutami ad andare avanti”

