Elio Coppola trio feat Flavio Boltro e Daniele Scannapieco

Questa sera concerto di musica jazz dal vivo con il trio del batterista campano Elio Coppola nelle sale del Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni (Sa) ospite della rassegna MoroInJazz che si avvale della direzione artistica di Gaetano Lambiase. Sul palco del locale del Borgo Scacciaventi Elio Coppola e il suo trio, formato da Antonio Caps al piano e Antonio Napolitano al basso, con due ospiti d’eccezione il torinese Flavio Boltro, considerato uno dei più grandi trombettisti italiani e il sassofonista Daniele Scannapieco, un virtuoso dello strumento, la cui “voce” è stata “al servizio” di alcuni tra i più grandi artisti internazionali, da Mario Biondi, a Dee Dee Bridgewater e Eduardo De Crescenzo. Elio Coppola, classe 1985, batterista napoletano, musicista. È un artista che negli anni ha partecipato a diverse manifestazioni importanti su scala nazionale e internazionale. Inoltre, ha preso parte a diversi progetti in studio di registrazione con conseguenti tour e concerti. Elio Coppola inizia i suoi studi di batteria a dodici anni sotto la guida del M° Stefano Tatafiore e si perfeziona negli Stati Uniti col grande batterista Kenny Washington. È un crescendo formativo, in cui il batterista napoletano mette tutto il suo talento per poterlo arricchire al meglio. Infatti, tutto l’impegno è ripagato con le successive vittorie. Per due volte consecutive vince il premio Jimmy Woode. Nel 2007 vince il “Premio Chicco Bettinardi” al “Piacenza Jazz Festival”. Inoltre, sono numerosissime le manifestazioni a cui partecipa. Tra i diversi album che ha registrato ricordiamo Anime Diverse di Dino Massa, A Night in Jazz di Ray Mantilla, Flavio Boltro e Tony Monaco e Pick Up The Slack di Massimo Faraò. Solo per citarne alcuni. Infine, nel 2013 pubblica con Emmet Cohen e Giuseppe Venezia l’album Infinity, etichetta Skidoo Records. Elio Coppola ha accompagnato diversi artisti di fama mondiale, tra cui Benny Golson. Joey De Francesco, Dado Moroni, Ronnie Cuber. E, ancora, suona con Fabrizio Bosso e Walter Ricci, Daniele Scannapieco, Tommaso Scannapieco, Max Ionata, John Kinnison, Bobby Durham. Inoltre, con Julian Oliver Mazzariello, Pietro Condorelli, Javier Giorotto e Aires Tango, Massimo Faraò, Gorge Cables, Giovanni Amato, Alfonso e Sandro Deidda. Infine, suona con Flavio Boltro, Jerry Weldon, Tony Monaco, Jessie Davis e tanti altri. Apprezzatissimo dai suoi colleghi, tra i quali spicca l’amicizia e la stima reciproca che lo lega al grande maestro Tullio De Piscopo che lo ha invitato recentemente al teatro Mercadante di Napoli per aprire un suo concerto. Il concerto, oggi marzo con inizio alle ore 22.00, si terrà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria per gli spettatori. Nella sala concerti e nelle sale interne, si accede solo ed esclusivamente con super Green Pass, con obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2. Sala concerti completamente rinnovata #CovidFree con posti a sedere preassegnati e distanziati.

