Concussione a Nocera, ai domiciliari il presidente dei commercialisti

Tre misure cautelari personali sono state notificate dalla Guardia di Finanza a due commercialisti ed un avvocato di Nocera Inferiore a conclusione di una indagine su presunti episodi concussivi posti in essere nell’ambito di procedure fallimentari in atto proprio presso il Tribunale di Nocera Inferiore. I tre sono stati posti ai domiciliari. L’indagine trae origine da una denuncia sporta, nel 2018, da un imprenditore operante nel settore conserviero che riferiva di aver ricevuto da una persona terza, per conto della Curatela Fallimentare, la richiesta di una considerevole somma di denaro al fine di non ostacolare, attraverso la presentazione di ricorsi ovvero ricorrendo ad altre condotte ostruzionistiche, la positiva conclusione di una contestuale procedura esecutiva parallela a quella in corso in ambito fallimentare. A tale vicenda faceva seguito una seconda denuncia presentata da altro imprenditore insolvente il quale riferiva, in particolare, di un tentativo da parte del curatore,- che agiva in concorso con altro commercialista e con l’avvocato – di una richiesta di denaro ammontante, in un primo momento, a 30mila euro, poi lievitata fino a 100mila euro (”pagare moneta, vedere cammello”), per mitigare in favore del predetto imprenditore il contenuto della relazione presentata dal curatore. I fatti oggetto delle imputazioni, come evidenziato in più passaggi dell’ordinanza cautelare oggi eseguita, hanno poi trovato significativi riscontri probatori negli ulteriori accertamenti eseguiti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Salerno, nel corso delle indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica. Giovanni Faggiano, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Nocera e curatore fallimentare della Scafati Sviluppo

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia