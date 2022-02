Orgogliosi della squadra, peccato non essere riusciti a vincere

di Giuseppe De Angelis

Orgogliosi della squadra, dello spirito di gruppo e della grinta che ci stanno mettendo. Sono orgogliosi i tifosi della Salernitana, nonostante ieri, in casa contro il Bologna, si è riusciti a conquistare solo un altro punto in classifica. Un punto che non basta a far abbandonare l’ultimo posto in classifica…

“Una grande Salernitanata, che ha dominato, nonostante le cattive condizioni metereologiche che hanno reso il campo pesante – comenta la signora Leyla Marino – La squadra si è impegnata al massimo. Si vedeva che volevano vincere. Purtroppo abbiamo avuto delle disattenzioni che hanno portato il Bologna a passare in vantaggio, Questo dimostra che in campo manca ancora un po’ di concentrazione e di unità di gruppo. Questo deve far riflettere sicuramente il mister che deve lavorare sul gioco di squadra che purtroppo contro il Bologna non si è visto. Anche se la Salernitana ha giocato, ha dimostrato di lottare, ma senza organizzazione non si riesce poi a portare a casa la vittoria”. La signora Marino poi parla dell’arbitraggio… “Purtroppo l’arbitro, non è stato dalla nostra parte. Non ci è stato concesso un rigore che c’era tutto e che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Purtroppo siamo sempre molto sfortunati sotto l’aspetto dell’arbitraggio. Spesso ci ritroviamo con direttori di gara che ci penalizzano”.

Sulle condizioni pessime del campo si concentra anche l’attenzione di Alessio De Angelis… “Non è statto facile giocare su quel campo. Comunque abbiamo fatto un ottimo primo tempo. La Salernitana ha giocato bene, con grinta. Nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ di ansia, sembrava che i giocatori avessero perso quella concentrazione necessaria. Certo sono riusciti a mettere in rete il gol del pareggio, ma poi non sono riusciti a produrre altre azioni che ci potessero consentire di conquistare la vittoria contro un Bologna che ha giocato, ma non ha di certo brillato. Questa era una gara da vincere, è vero che ci sono diverse partite da recuperare, ma questi tre punti servivano”.

Deluso per il risultato finale Giovanni Di Domenico… “Non siamo riusciti a concretizzare tutte le occasioni e loro sono passati subito in vantaggio mettendo in difficoltà la squadra che ha sentito sulle sue spalle il peso di dover rimontare e poi cercare la vittoria. Ora dobbiamo davvero fare di tutto per non perdere altre gare e neanche pareggiarle. Dobbiamo iniziare a vincere. Fondamentali saranno le due gare che dobbiamo recuperare. Quei sei punti in palio potrebbero davvero cambiare la nostra corsa e renderla meno faticosa di quello che attualmente è”. Il signora Antonio invece si concentra sulla prestazione del Bologna e di colui che ha segnato la prima rete della partita…. “Se vogliamo parlare della gara dobbiamo dire che il Bologna non ha proprio brillato. E’ stata fortunata con quel gol, ma la Salernitana ovviamente ha domitato per tutti e 90 minuti. Se avessimo avuto un arbito più dalla nostra parte, forse il risultato finale sarebbe stato diverso. Il rigore c’era, non ho capito perchè ancora una volta, si è fatto finta di niente. Ora però dobbiam guardare avanti. Bisogna stringere i denti e non fermarsi più, iniziare a vincere, questo deve essere l’obiettivo”.

