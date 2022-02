“La salvezza è ancora possibile. Bisogna crederci”

di Stefano De Domenico

La salvezza è ancora possibile. E’ questo il mantra dei tifosi della Salernitana, che ieri, nonostante le cattive condizioni metereologiche non hanno fatto mancare il proprio sostegno all’11 di mister Nicola…

“La salvezza è possibile, lo sappiamo noi e lo sanno anche i giocatori, che dalla prossima partita dovranno dare anche l’anima per conquistare la vittoria. -dice Ciro Ronca – Abbiamo una bella squadra, il nuovo ds ha fatto una bella campagna acquisti e l’abbiamo anche visto in campo”.

Sulla bravura dei giocatori è convinto anche Francesco Pirrone che non nega che proprio i nuovi componenti della squadra possono essere la carta vincente per rimanere in serie A… “Sono tutti acquisti indovinati. Sabatini ha saputo fare il suo lavoro. Ora dobbiamo davvero sperare che il gruppo si unisca ancora di più per fare gioco di squadra e iniziare a vincere. Il pareggio di oggi non ci stava, ma non bisogna piangere sul latte versato”.

Anche Daniele Napoli concentra la sua attenzione sulla squadra… “Con il nuovo presidente, abbiamo una squadra che è rinata. Una squadra che adesso scende in campo per giocare e vincere, anche se non ci riesce, ma lotta. Prima invece sembra che partissimo già sconfitti. Stiamo giocando delle belle partite. Con il Milan avremmo potuto fare il colpaccio e non avremmo rubato nulla. Oggi abbiamo sbagliato qualcosina, dovevamo lottare di più per conquistare i tre punti. Contro il Bologna abbiamo sprecato un’occasione. Ma guardiamo avanti”.

