Salernitana, ritorna l’incubo covid

SALERNO – E’ scattata ufficialmente l’operazione… 7%. La percentuale indicata da Walter Sabatini come quella attribuita dagli addetti ai lavori alle speranze di salvezza della Salernitana è ormai diventato il simbolo della riscossa granata e ieri, al Mary Rosy, il gruppo nuovo di zecca forgiato dal diesse si è per la prima volta allenamento insieme in vista dello spareggio di lunedì sera contro lo Spezia all’Arechi. C’erano quasi tutti gli ultimi arrivati, mentre mancavano i brasiliani Ederson e Maikel, attesi a breve a Salerno oltre a Diego Perotti che però da ieri mattina è già in città e sta per essere annunciato. Purtroppo però a rompere le uova nel paniere alla Salernitana ci si è messo di nuovo il covid: in serata infatti un calciatore è risultato positivo. L’88 A PEROTTI Perotti ha già scelto il proprio numero di maglia optando per l’88, cifra che si avvicina molto all’8, spesso portato sulle spalle in carriera, ma che attualmente non è disponibile essendo stato assegnato fin da inizio stagione a Schiavone. Maikel ha scelto l’87, Ederson il 13, Radovanovic il 16, Mousset il 99. Tornando a Diego Perotti, l’ex Roma e Siviglia è stato accolto da Federico Fazio, suo grande amico fin dai tempi della comune militanza in Spagna, con un caloroso messaggio pubblicato sul proprio profilo social. Nelle prossime ore il suo ingaggio sarà ufficializzato e così potrà mettersi a disposizione di Colantuono: «E’ per me un sogno giocare con Ribery -ha dichiarato a Sky Perotti- Sabatini non ha dovuto convincermi perchè stavo lavorando da tempo per farmi trovare pronto ed ho accettato appena ne abbiamo parlato. Fisicamente sto bene, mi sento al 100%, sono pronto per questa avventura, possiamo compiere l’impresa». RIECCO LASSANA Sotto gli occhi di Walter Sabatini, sono ripresi ieri pomeriggio presso il Mary Rosy gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un riscaldamento di riattivazione atletica seguito da un lavoro tattico. L’allenamento è terminato con una partita finale dieci contro dieci. Presente, oltre ai nuovi acquisti, anche Lassana Coulibaly che è rientrato in gruppo dopo la partecipazione alla Coppa d’Africa con il suo Mali. Una freccia in più per Colantuono in vista dello Spezia che però trema per la positività di un calciatore. Veseli precauzionalmente ha effettuato solo un lavoro atletico specifico. Fisioterapia invece per Capezzi, Coulibaly M., Ruggeri e Schiavone, tutti sulla via dei rispettivi recuperi. Ha lavorato invece a pieno regime Franck Ribery, ormai quasi al cento per cento dopo la lunga assenza.

