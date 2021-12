Un anno di Salernitana. Dalla grande gioia alla grande attesa

Gennaio 2021 inizia con un primo ko stagionale all’Arechi per la Salernitana, che perde in casa contro il Pordenone. Una seconda sconfitta la si registra contro l’Empoli che addirittura segna ben cinque gol. I granata vanno alla ricerca di risposte importanti contro il Pescara per terminare il girone di andata con un sorriso. Missione compiuta con punteggio all’inglese contro la formazione diretta dall’ex Breda

FEBBRAIO

Inizio mese a reti bianche nella sfida al Granillo di Reggio Calabria. Pochi giorni dopo la Salernitana viene fermata dal Chievo con un altro pari, questa volta all’Arechi. Ed un pari viene rimediato anche a Pisa dove finisce 2-2. Stessa storia con il Vicenza che conquista punti all’Arechi, mentre Tutino fallisce un calcio di rigore. E’ ad Ascoli la prima vittoria nel girone di ritorno, ma quanta paura per Dziczek.

MARZO

La Salernitana espugna per la prima volta nella sua storia lo Zini di Cremona e mister Castori adesso inizia a credere nella promozione in serie A. Con una rete di Bogdan, successivamente liquida il Brescia e sale al terzo posto. Anche i giocatori, adesso, iniziano a credere nella promozione nella massima serie e Di Tacchio in un intervista al nostro quotidiano rivela che “Abbiamo un sogno da realizzare”

APRILE

Aprile si apre un ko contro il Lecce, ma Castori non molla e conferma l’obiettivo della promozione. E così a riportare la Salernitana da sola al terzo posto ci ha pensato una magia di Cicerelli nella gara contro il Frosinone. La Salernitana batte poi 2-1 il Venezia: con un successo conquistato all’ultimo respiro, con una doppietta di Gondo, ribalta il risultato negli ultimi tre minuti. Si continua a sognare la serie A.

MAGGIO

Maggio è il mese del sogno che si realizza. La Salernitana torna in serie A, in città esplode la festa. Ovunque è uno sventolio di bandiere, cori, carovane di macchine e motorini vedono gioire insieme migliaia di persone, che hanno seguito l’ultima partita contro l’ex Grassadonia davanti agli schermi dei bar della city. Sulla festa cala un velo di tristezza in serata, quando a causa di un incidente muore il tifoso Loris Del Campo

GIUGNO

Il mese di giugno si apre con la vicenda della vendita della Salernitana. I tifosi pronti alla protesta dopo la bocciatura da parte della Figc del blind trust imbastito da Lotito e Mezzaroma. Sulla vicenda della vendita della società granata intervengono anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il governatore Vincenzo De Luca, che chiedono chiarezza e trasparenza

LUGLIO

Il Consiglio Federale ha approvato il Trust della Salernitana che da inizio luglio, finalmente, è ufficialmente iscritta al campionato di serie A. Iniziano così le procedure d’acquisizione delle offerte per Salernitana, mentre mister Castori bussa a rinforzi: servono 9 giocatori. A fine mese vengono chiuse di fatto quattro trattative importanti: Favilli, Bonazzoli, Kechrida, Lassana

AGOSTO

Nella prima gara amichevole con il Palermo, i granata vincono 2 a 1, mentre viene annunciato l’esordio in Coppa Italia il 16 agosto alle 20,45 all’Arechi contro la Reggina in diretta su Mediaset 20. Gara che finisce 2-0 per i granata a segno. La prima gara di campionato è invece contro il Bologna. Una partita vibrante con i granata che due volte sono andati in vantaggio ma non sono riusciti a portare punti a casa

SETTEMBRE

Franck Ribery firma con la Salernitana, l’annuncio fatto da Ugo Marchetti, amministratore unico della squadra. Intanto i Trustee hanno approntato una data room al fine di condividere, con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto della società e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence della Società.

OTTOBRE

Alla settima giornata la Salernitana ha rotto il ghiaccio conquistando la prima vittoria in campionato superando il Genoa di misura. Ma la gioia dura poco e dopo l’ennesima sconfitta maturata il 16 ottobre l’U.S. Salernitana 1919 ha ritenuto necessario far conoscere il proprio sentire e le conseguenti decisioni. Decidendo così di fatto di esonerare l’uomo della promozione, ovvero Mister Castori

NOVEMBRE

I tifosi della Salernitana non lasciano sola la squadra neanche in trasferta. E per la trasferta contro la Lazio soltre 4.500 si recano a Roma. La gara finisce 3-0 per i padroni di casa. Intanto i trustee Melior Trust S.r.l. e Widar Trust S.r.l. annunciano che non ci sarà la cessione della Us Salernitana 1919. Le offerte presentate fino a quel momento sembra che non possono essere accettate.

DICEMBRE

Mentre il campionato non regala nessun sorriso ai tifosi della Salernitana, tutti gli occhi sono puntati sulla cessione della società. Termine ultimo per la vendita della squadra è fissato per la giornata di oggi e se non si riesce a concludere nulla il primo gennaio la squadra potrebbe essere fuori dal campionato di Serie A, come comunicato dal presidente della FIGC, nel corso dell’ultimo consiglio federale.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia