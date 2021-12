Chiusi la mattina i centri vaccinali

di Donato Salzano*

I “buoni a nulla” colpiscono ancora e i soci di governo “capaci di tutto” all’opposizione tacciono. Ti capita in piena quarta ondata, che devi fare la terza dose e trovi chiusi di mattina i centri vaccinali (tranne il sabato al Teatro Agusteo). il Sindaco quale massima autorità sanitaria in Città all’obbligo d’intervenire “ad horas” per scongiurare che i vaccinandi si assembrino pericolosamente soltanto nelle ore pomeridiane davanti agli hub vaccinali e spalmare gli accessi, quindi aperture anche di mattina e tutti i giorni della settimana, se occorre perfino la notte. Poi come se non bastasse il titolare della sanità in Campania invoca lo “Stato di polizia” per contrastare pochi sparuti no-vax, con l’invio in Campania da parte della Ministra dell’Interno di trentamila uomini delle forze dell’ordine, anzichè chiedere più personale sanitario per somministrare le terze dosi a milioni di persone. To by continued .. “Dobbiamo proclamare la simbiosi tra Stato e diritto, perché lo Stato di diritto è la forma più convincente ed urgente della speranza, dell’essere speranza.”

(Marco Pannella) – * segretario Associazione Radicale “Maurizio Provenza”

